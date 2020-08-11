Boupendza’ya büyük sürpriz

Süper Lig takımlarından Hatayspor
'un yeni transferi Aaron Salem Boupendza
'nın doğum günü Erzurum
'da kamp yapılan otelde kutlandı. İmzayı attıktan sonra Erzurum'a giden Boupendza'ya kampa katıldığı ilk günde takım arkadaşları büyük bir sürpriz yaptı.
24'üncü yaşına giren Boupendza
'nın doğum gününü kutlayan takım arkadaşları, aynı zamanda yeni takım arkadaşlarına sıcak bir karşılama yapmış oldu. Bordo-beyazlı renklerle hazırlanan doğum günü pastasını takım arkadaşları ile birlikte kesen Gabonlu
golcünün mutluluğu gözlerinden okundu. Yeni takım arkadaşlarına yaptıkları bu jestten dolayı teşekkür eden Boupendza, "Yeni yaşımı yeni takım arkadaşlarımla birlikte kutluyorum. Bu benim için büyük bir olay. Yeni takımım Hatayspor'da başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Yeni yaşımda en büyük dileğim bu oldu"
ifadelerini kullandı.