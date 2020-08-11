Boupendza’ya büyük sürpriz

Süper Lig takımlarından'un yeni transferi'nın doğum günü'da kamp yapılan otelde kutlandı.24'üncü yaşına giren'nın doğum gününü kutlayan takım arkadaşları, aynı zamanda yeni takım arkadaşlarına sıcak bir karşılama yapmış oldu. Bordo-beyazlı renklerle hazırlanan doğum günü pastasını takım arkadaşları ile birlikte kesengolcünün mutluluğu gözlerinden okundu. Yeni takım arkadaşlarına yaptıkları bu jestten dolayı teşekkür eden Boupendza,ifadelerini kullandı.