Dilay yeniden yürümek istiyor

ADANA'DA 20 yaşındaki Dilay Aykut'un, tümör nedeniyle bacağı 44 santim kesildi. Yürüyemediği için eve mahkum olan genç kızın tekrardan özgürlüğüne kavuşabilmesi için 300 bin TL değerindeki proteze ihtiyacı var. Kız arkadaşıyla birlikte Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Dilay Aykut, 3 yıl önce ayağında şişliği fark etmesi üzerine doktora gittiğini söyleyerek, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Şişlik olduğunu bilmiyordum, okuldan eve geldiğimde bir yere çarptığımı falan zannettim. Daha sonra doktora gittik. 4 ay için ağrıdan ayağıma basamaz hala gelmiştim. Doktor, araba mı çarptı diye sordu. Ama araba falan hiç bir şey çarpmamıştı, problem yoktu. Çok fazla şişti ve kemik artık zedelenmişti." Onkolojide bir yıl kemoterapi tedavisi gördüğü belirten Dilay Aykut, "Kemoterapiden sonra bacağımın ameliyat olmasına karar verdiler. Ameliyatta platin takıldı. Kemiğim temizlendi. 9 saat sürdü ameliyatım. Ameliyattan sonra da hiçbir şekilde ayağımın üstüne basamadım. Ameliyattan 14 ay sonra ayağım yeniden şişmeye başladı. Şiştikten sonra taramaya girdim. Doktorum tarama sonucuna hemen bakmadı, 1 ay bekledikten sonra baktı. Baktıktan sonra tekrardan hastaneye çağırdı. Tümör nüks etmiş dedi aynı yerde. Tekrardan kemoterapi tedavisi gördüm ancak, tümörü öldürmek yerine besliyordu. Çok fazla şiştiği için bacağım, 44 santim kesmek zorunda kaldılar" diye konuştu. Ameliyatın ardından yaşadıklarını söyleyen Dilay Aykut, "3 gün kendime gelemedim. İsteyerek de uyudum aslında. Görmek istemiyordum hiçbir şekilde bacağımı. Doktor pansuman için geldiğinde baktığımda kötü oldum. İlk başta ağladım. Zamanla alıştım. Artık canım yanmıyordu. Diğerinde hiçbir şekilde ayağıma basamıyordum. Şu an daha iyiyim, yeniden doğmuş gibi oldum" diye konuştu. 100 ile 1 milyon TL arasında protez olduğunu söyleyen Aykut, "Ayağa kalkıp yeniden yürüyebilmek için proteze ihtiyacım var. Ama benim ayağıma uygun olan eklem 300 bin TL değerinde, ailemin ve benim durumum yok. Yeni ayağı kalkabilmem için proteze ihtiyacım var" dedi.