Hambolat’a plaket

HATAY 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve aynı zamanda Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat'ı makamında ziyaret etti. Kılınç, sınırötesi operasyonlarda ve Hatay ilinde hizmet veren vatan, bayrak ve millet aşkıyla canları pahasına gece gündüz demeden, gerek sahra hastanelerinde gerekse sınır ötesinde kurulan Devlet hastanelerinde hizmet eden ve bu hizmeti kutsal bir görev olarak kabil eden sağlık çalışanlarına teşekkür mahiyetinde, Hambolat'a teşekkür ederek plaket takdim etti.