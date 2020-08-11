Kadın kollarından Tosyalı’ya ziyaret

HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti'nin başarısında kadınların önemli rol oynadığını belirtti. AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, AK Parti İskenderun Kadın Kolları Başkanı Bedriye Aslan, kadın kolları üyeleri, İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim Güven ile birlikte Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret ettiler. Başkan Tosyalı, "AK Parti'nin büyümesindeki en önemli aşamalardan bir tanesi kadın kollarının çok yoğun çalışması. Her seçimde kadın kolları üstün gayretiyle partimize destek vermiş üst sıralara çıkmasını başarılar kazanmasını sağlamıştır. Kadınlarımızın yaptığı tüm çalışmalarda her zaman yanlarındayız. Genel Başkanımız ve. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Partimizin milletiyle el ele yürüyüşünde kadın kolları teşkilatımızın katkısı ve duası çok büyüktür "dedi.