Kardeşimi öldürdüler acılar içinde yaşıyorum

Hatay'ın dörtyol ilçesinde 3 yıl önce evinde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara'nın (37) ablası Nuray Değirmenci'nin (48), iki gözü iki çeşme. Kardeşinin, eşi Ahmet ve kayınbiraderi Mehmet Kara tarafından öldürülüp, intihar süsü verildiğini iddia eden acılı abla, "Kızkardeşim eşi tarafından şiddet görüyordu ve bunu bizden saklıyordu. Ama savcılığa verdiğimiz günlüğünde kardeşim eşi Ahmet Kara'nın kendisine nasıl şiddet uyguladığını yazmış. Savcılığın elinde olan günlükle ve telefonuyla ilgili şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı. Hem günlük hem de telefon incelenirse katiller ortaya çıkacak" dedi.Medine Kara'nın yaşama veda ettiği olay 8 Eylül 2017'de yaşandı. Medine, 24 Eylül 2016 tarihinde Ahmet Kara ile evlendi. Genç kadın, evlerinde atıl malzemelerin kullanıldığı odanın kapı kirişinde asılı olarak bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı klasik otopsi raporunda, genç kadının vücudunda 'doku bozukluğu' tespit edilirken, her iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca sağ diz ön kısmında ve her iki diz kapağı dış kısmında yine morarmalar olduğu otopsi raporunda yer aldı. Olaydan 1 ay sonra Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen otopsi raporunda Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yazısı karşısında aile şok oldu. Adli tıp raporunun üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı. Medine'nin intihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, eşi Mehmet Kara tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı yeni soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan kocanın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Kara, "Olay günü cep telefonu faturasını ödedikten sonra eve geldim. Medine evde olmadığı için marketten aldığım eşyaları kapının önüne bıraktıktan sonra servise binip işe gittim. Saat 00.30'da eve geldim. Kapının arkasında anahtar olduğu için açamadım. Zili defalarca çaldım açan olmadı. Ben de arka balkon demirlerinden tırmanarak üçüncü katta çıktım. Balkon kapısını kırıp içire girdiğimde Medine'yi asılı halde buldum, ipi bıçakla kestim. Ama Medine yaşamıyordu" dedi. Kızkardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Nuray Değirmenci, 3 yıldır acılar içinde yaşadığını söyledi. Kardeşinin hayat dolu bir kız olduğunu, Dörtyol'a gitmeden önce kışlık erzaklarını birlikte yaptıklarını anlatan acılı abla, "Benim yanımda neşeli bir şekilde ayrıldı ama bir hafta sonra bize acı haberi geldi. Kesinlikle kardeşim, intihar süsü verilerek asılmıştır, cinayete kurban gitmiştir. Kardeşim eşinden nasıl şiddet ve işkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Kardeşime yaşatmadığım zulüm, işkence kalmamış. Kardeşim ayrılmak istemiş, silahı ağzıma dayayıp ölümle tehdit etmiş. Herkes günlüğüne güzel anıları yazarken benim kardeşim acısını yazmış. Ne eşi ne de ailesi cenazeye bile gelmedi. Yetkililere sesleniyorum. Savcılığa verdiğimiz ne günlüğü ne de telefonu inceledi. Eğer incelenirse kardeşimin öldürüldüğü ortaya çıkacak. Ölene kadar bu olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.MEDINE Kara'nın yazdığı günlükte şu satırlar dikkat çekiyor. "Bana ailenle birlikte olup yaşamadığı yaşattın. Evine ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürürüm seni öldürürüm dedin. O silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin, sustum. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Evden çıkmayayım diye odaya kilitledin. O günleri unutmadım. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol."