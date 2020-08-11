Melih ABİ: Yenikonacık sakinleri yollarına asfalt dökülmesini istiyor

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Yenikonacık Köyü sakinleri yapılmayan yollardan şikayetçi.Nüfusun yaz aylarında arttığı Yenikocacık'da yollar köstebek yuvasına döndü.Köy halkı;"İş makinelerinin de kullandığı yol tamamen bozuldu.Sıkıntımız büyük.Her taraf toz toprak içinde.Yollar delik-deşik.Asfaltlanması şart.Araçlar büyük hasar görüyor.Sorunumuzu çözün" diyor.Pozantı'nın duyarlı bir belediye başkanı var.Başkan Musafa Çay, Yenikonacık halkının talebine olumlu cevap verecektir.TEMİZLİĞE dikkat etmeyen bir toplum olduk.Yediğimizi yiyoruz, çöpünü pisliğini oraya bırakıyoruz.Sanki oraya başka gelen olmayacak!Nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın.Burası Kozan'ın Göller yaylası.Bu gölün hemen yanında pazar kuruluyor.Gördüğünüz gibi gölün çevresi çöp dolu.Çöpler suyun rengini bile değiştirmiş.Bir de orada piknik yapanlar var.Birilerinin gelip temizlemesini beklemeyin.Kirlettiğiniz gibi temizleyin de.Sizden sonra gelenlere örnek olun.