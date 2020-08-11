Mısır hasadı Mehter Marşı eşliğinde başladı

ADANA'DA üretici, mısır hasadına mehter marşı ve dualar eşliğinde şenlik havasında başladı. Kozan'da mısır üreticisi bereket duası okudu, kurban kesti. Üreticiler, bir yıldır emek verdikleri ürünün hasadına davul zurna eşliğinde şenlik havasında başladı. Kozanlı çiftçi Ersan Tokuş, tarım emekçileri ile birlikte kurban kesip dualar ettikten sonra davul zurna eşliğinde mısır hasadı yaptı. Çiftçilerin büyük emekler verip uzun süredir bekledikleri hasat sezonunu şenlik havasında başlatan Tokuş, bu yıl açıklanan mısır fiyatından dolayı da yetkililere teşekkür etti. Koronavirüs salgın sürecinde tüm çiftçilerin zorlu süreçte memleketin geleceği için üretime devam ettiğini kaydeden Tokuş, bu süreçte Türk çiftçisinin üzerine düşen görevi gururla yerine getirdiğini kaydetti. Geçen yıla oranla üründe ve devletin açıkladığı fiyatlarda artış olmasının kendilerini memnun ettiğini aktaran Tokuş tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi.