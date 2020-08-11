Özel harekat polisi toprağa verildi

ADANA'DA evinde ölü bulunan özel harekat polisi Eyüp Atlı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Yapılan ön otopsi raporunda kalp krizi veya beyin kanaması geçirmesi yüzünden hayatını kaybettiği düşünülen Atlı'nın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. Eyüp Atlı'nın 6 yaşındaki oğlu Eymen Atlı, babasının tabutuna dokunarak son yolculuğuna uğurlaması yürekleri burktu. Cenazeye Adana Emniyet Müdür Doğan İnci ve silah arkadaşları katıldı.Olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, izne ayrılan özel harekat polisi Eyüp Atlı (35) eşi ve çocuklarıyla birlikte Konya'ya gitti. Anne Hatice Atlı, bir süre önce Adana'ya dönen oğlu Eyüp Atlı'yı görmek için evine gitti. Anne Atlı kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Eyüp Atlı, telefonlarına da cevap vermeyince olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Eyüp Atlı'nın yatakta hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri de Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonucu Atlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside polisin beyin kanaması ya da kalp krizinden ölmüş olacağı bildirildi. Ancak polisin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. Polisin naaşı, otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak Kabasakal Mezarlığına getirildi. Babasını 10 yıl önce kaybettiği öğrenilen Eyüp Atlı'nın annesi Hatice Atlı, mezarlıkta yakınlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.