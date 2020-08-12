43 bin lirayı çaldılar suçu kabul etmediler

Adana'da 47 yaşındaki Ercan Söğüt'ün otomobilinin lastiğini patlatıp, torpidodaki 43 bin lirayı aldığı iddia edilen Hüseyin T. (29) ve Özer O. (48) polis tarafından yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay, 7 Ağustos Cuma günü, Seyhan ilçesi Debboy Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Ercan Söğüt, bozdurduğu döviz karşılığı olan 43 bin lirayı aracının torpidosuna koydu. Bir süre sonra Söğüt'ün yanına yaklaşan 2 kişi, "Aracının lastiği patlamış" dedi. Söğüt de otomobilini, lastiğini yaptırmak için tamirciye götürdü. 2 şüpheli, Söğüt'ün bir anlık dalgınlığından faydalanıp, torpidoda bulunan 43 bin lirayı alıp, kaçtı. Parasının çalındığını fark eden Söğüt, durumu polise bildirdi.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Polis zanlıların benzer suçlardan kaydı olan Hüseyin T. ve Özer O. olduğunu tespit etti. Hüseyin T.'nin otomobilin lastiğini patlattığı, Özer O.'nun da torpidodan parayı aldığı anlar saptandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden Özer O.'nun suçlamaları reddettiği, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.