7 bin 437 kişi sahaya indi

GAZIANTEP'TE yapılan koronavirüs denetiminde 7 bin 437 kişi görev aldı. İl genelinde yapılan denetimlerde ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilçe emniyet müdürleri de bizzat katılarak insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde vatandaşları alınan önlemlere karşı duyarlı olmaya davet etti. Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu Gaziantep'te Türkiye genelinde yapılan korona virüs önlemleri denetimi sıkı bir şekilde gerçekleştirildi. Şehir merkezinde maske ve mesafe kontrolü yapılırken, şehrin giriş ve çıkışlarında ise tek tek durdurulan araçlarda kontroller yapılarak vatandaşlar kurallara uyma konusunda uyarıldı.