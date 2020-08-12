Adana Demirspor sağlık sponsorunu buldu

FF 1. Lig ekiplerindenilearasında 5. kez sağlıksponsorluğu anlaşması yapıldı.Hastanenin yönetim binasındagerçekleşen imza töreninde'subir araya gelerek anlaşmayıimzaladı. Özel Adana Hastanesi'ninTürkiye ve Adana genelinde kendiniispatlamış marka olduğunu ifade, Adana Demirspor'a desteklerindendolayıailesine teşekküretti. Şule Özülkü isededi.