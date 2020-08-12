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Demirspor sağlık sponsorunu buldu

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Adana Demirspor sağlık sponsorunu buldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Özel Adana Hastanesi arasında 5. kez sağlık sponsorluğu anlaşması yapıldı. Hastanenin yönetim binasında gerçekleşen imza töreninde Özel Adana Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şule Özülkü ve Adana Demirspor Kulüp CEO'su Mehmet Fatih Özlük bir araya gelerek anlaşmayı imzaladı. Özel Adana Hastanesi'nin Türkiye ve Adana genelinde kendini ispatlamış marka olduğunu ifade Özlük, Adana Demirspor'a desteklerinden dolayı Özülkü ailesine teşekkür etti. Şule Özülkü ise "Adana Demirspor'a geçtiğimiz yıl da destek vermiştik bu yıl da sağlık konusunda destek vermeyi sürdüreceğiz. Dünya yıldızlarını kadrosuna dahil eden Adana Demirspor'a başarılar diliyorum." dedi.
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Adana Demirspor sağlık sponsorunu buldu
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