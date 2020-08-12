Adana Demirspor sağlık sponsorunu buldu

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FF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
ile Özel Adana Hastanesi
arasında 5. kez sağlık
sponsorluğu anlaşması yapıldı.
Hastanenin yönetim binasında
gerçekleşen imza töreninde Özel Adana Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şule Özülkü ve Adana Demirspor Kulüp CEO
'su Mehmet Fatih Özlük
bir araya gelerek anlaşmayı
imzaladı. Özel Adana Hastanesi'nin
Türkiye ve Adana genelinde kendini
ispatlamış marka olduğunu ifade Özlük
, Adana Demirspor'a desteklerinden
dolayı Özülkü
ailesine teşekkür
etti. Şule Özülkü ise "Adana Demirspor'a geçtiğimiz yıl da destek vermiştik bu yıl da sağlık konusunda destek vermeyi sürdüreceğiz. Dünya yıldızlarını kadrosuna dahil eden Adana Demirspor'a başarılar diliyorum."
dedi.