Anıt mezar kazılarında iç duvara ulaşıldı

MERSİN'DE Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde yapılan kazılar sırasında, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen iç duvarın büyük bölümünün ortaya çıkarıldığı bildirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında, merkez Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, dünyanın en büyük filozoflarından, astrofizikçi Aratos'un anıt mezarıyla ilgi sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmalarının henüz 6. gününde iç duvarının büyük bölümü ortaya çıkarıldı. Tamamlandığında dünyanın ilgisinin buraya çekileceğinin düşünülen Aratos'un anıt mezarının şekliyle de ilgili çok önemli ipuçlarına ulaşıldı. Yuvarlak iç duvarının dış bölümünde ise altıgen iki farklı duvarın da olduğu tespit edilen anıtla ilgili elde edilen verilen ışığında ana şekil ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.