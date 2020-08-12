Çukurova’nın sultanları yemekte buluştu

ADANA'DA Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu yıl Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele edecek Çukurova Belediyesi Spor Kulübü yöneticileri, teknik ekip ve oyunlarla yemekte bir araya geldi. Oyuncuları ile tanışan başarılar dileyen Onursal Başkan Soner Çetin, "Kulübümüz yeni kuruldu. Ancak sizlerin sayesinde iddialı bir başlangıç yapacağız. Hocamız, teknik ekip ve siz oyunculara güveniyoruz. Biz Adana halkına bir söz verdik. O da bu yıl şampiyon olarak gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde yer almak" dedi. Başkan Çetin, geçmişte Adana'da birçok voleybol takımı olduğunu ve o günlerin özlendiğini ifade etti.