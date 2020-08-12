Küçük’ün cansız bedenine ulaşıldı

MERSIN'IN Anamur ilçesinde geçen Cuma günü oğlu ve torunlarıyla birlikte denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Döndü Küçük'ün (57) cansız bedeni, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kıyıya vurdu. Ceset, sarp ve dik kayalıklar nedeniyle muz nakli için kullanılan teleferikle yaklaşık 350 metre yukarı taşındı. Tatil için Ankara'dan Mersin'in Anamur ilçesine gelen Döndü Küçük, cuma günü saat 16.00 sıralarında, Ören Burnu'ndaki kayalıklardan denize girdi. Oğlu ve iki torunuyla bir süre yüzen Küçük, akıntıya kapıldı. Oğlu ve torunları ise akıntıdan kayalıklara tutunarak, kurtuldu. Gözden kaybolan Döndü Küçük'ün bulunması için çalışma başlatıldı. Enis Şahiner ve arkadaşları, kıyıya yakın noktada deniz üzerinde bir cisim olduğunu fark etti. Şahiner ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Denizden yaklaşık 150 metre açıkta bulunan ceset, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle tespit edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kıyıya çıkarılan ceset torbaya alındı. Cansız beden, sarp ve dik kayalıklar nedeniyle muz nakli için kullanılan teleferikle yaklaşık 350 metre yukarıdaki yolun bulunduğu bölüme taşındı.