Melih ABİ: Yeni yapılan yola kanalizasyon kapağı konulmamış

Hizmet alamayınca yaratıcı gücümüzü kullanıyoruz.Valla bu fotoğrafa ne yazacağımı bilemedim!Sokak yolu yeni yapılmış.Asfaltın renginden belli.Ama yapılırken bir şey atlanmış.Kanalizasyon çukurda kalmış.Rogar kapağı yok.Vatandaş aracıyla düşmesin diye sandalye koşmuşlar.Aslında iyi de olmuş.Yorulan belki üzerinde oturur nefes alır!Ama yol ne olur?Gece buradan gecen bir araç çukura düşmez mi?Bisiklet süren küçük çocuklar da var.Ya onlar çukura düşerse.Huzurevleri Mahallesi 77027 sokak.Bir an önce çözüm bulursanız iyi olur.SARIÇAM'DA Bayraklı parkın olduğu yer.Yaya yolu yeni yapılmış.Ama kullanıma kapalı gibi görünüyor.Çünkü yola giriş ve yoldan çıkış yeri kapalı.Bir an önce burayı halka açalım.Çünkü kullanan yayalar var.İnsanlar yaya yolundan geçmek için demir çubukların üzerinden atlamasın.