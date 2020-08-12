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Ödüllü balın hasadı yapıldı

DURHASAN ŞAHİN
Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Ödüllü balın hasadı yapıldı
MERSİNLİ arıcılar, geçen yıl Kanada'da "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balının hasadını yaptı. Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen balın hasadı, Erdemli ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır yaylasında gerçekleştirildi. Üretici Celal Çay, kaliteden ödün vermeden aynı heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yaklaşık 300 yıllık bir gelenekle üretim yaptıklarını dile getiren Çay, Eğriçayır balının vücut direncine faydalı olduğunu söyledi.
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Ödüllü balın hasadı yapıldı
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