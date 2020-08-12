Pınar Gültekin’in adı parkta yaşatılacak

Muğla'da geçtiğimiz ay kaybolduktan sonra vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in (27) adı Adana'nın Yüreğir ilçesinde Dervişler Mahallesinde yapılacak olan bir parkta yaşatılacak. Meclis kararının ardından Pınar Gültekin'in babası Sadık Gültekin'i telefonla arayıp başsağlığı dileyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Artık kadınlarımıza yapılan her türlü şiddeti, her türlü kötü ve hunharca muameleyi nefretle kınıyoruz derken, acılı baba, "Bu karar benim için çok duygu dolu bir anlam taşıyor" dedi. Yüreğir Belediyesi Ağustos ayı 5'inci meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda Pınar Gültekin'in, adının ilçede yapılan bir parka verilmesi maddesi görüşüldü. Dervişler Mahallesi'nde yapılan ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir de anıt inşa edilecek olan parka Pınar Gültekin adının verilmesi tüm partilerin meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Karardan sonra söz alan başkan Kocaispir, "Pınar, canavarca hisle ve hunharca katledildi. Hepimiz çok üzüldük biz kadına karşı saygılı bir toplumuz. Bunla ilgili bir farkındalık ortaya konmak gerekiyordu. Pınar kardeşimizin ismini tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın ortak kararıyla Adana'da, Yüreğir'de bir parkımıza veriyoruz. Kadın cinayetlerine farkındalığı ortaya koymak için orada bir anıt da yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu. Daha sonra başkan Kocaispir, Pınar Gültekin'in İstanbul'da yaşayan babası Sadık Gültekin'i aradı ve tüm meclis üyeleri adına başsağlığı diledi. Kocaispir önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan parkın açılışına Sadık Gültekin'i davet etti. Alınan kararı öğrenen ve teşekkür eden baba Sadık Gültekin, "Bu karar benim için çok duygu dolu bir anlam taşıyor. Allah düşmanıma bu acıyı yaşatmasın" şeklinde konuştu.