Sağlık camiasına yeni hekimler

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi. 2013 yılında kurulan ve 2014 -2015 akademik yılında eğitime başlayan SANKO Üniversitesi'nde tıp dünyasına 32 yeni hekim kazandırmanın gururu yaşanıyor. Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, "10 yıl önce hayal edemeyeceğim bir tablonun içindeyim" dedi. Mezuniyet yemin töreni, tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle, sosyal mesafe dikkate alınarak SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğr. Görevlisi Zeynep Rumeysa Yoldaş'ın sunuculuğunda SANKO Üniversitesi Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Törene, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu ile Mütevelli Heyet Üyeleri Sami Konukoğlu, Dr. İbrahim Konukoğlu, Ali Konukoğlu, Gürkan Tural ve İhsan Akyol uzaktan erişim üzerinden katılım gösterdi. Abdulkadir Konukoğlu, tıp fakültesinin ilk mezuniyet ve yemin törenine tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konukoğlu, 10 yıl önce hayal bile edemeyeceği tablonun içerisinde yer almaktan gururlu olduğunu belirterek, "Mezuniyet ile sizlerle bağımız kopmayacak, yaşamınız boyunca yanınızdayız. Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda alacağınız başarılı sonuçlarla SANKO Üniversitesi'nin adını daha da yücelteceğinize inanıyoruz" dedi.