AK Parti 19 senedir tarih yazıyor

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümünde AK Parti Hatay milletvekili bir açıklama yaptı. Partinin Tanıtım ve Medya Başkan yardımcısı da olan Hüseyin Yayman, "AK Partimiz 14 Ağustos 2001 yılında kuruldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara geldi. Partimiz bugün 19. yaşını kutluyor. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. Yayman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir halk hareketi olarak yürüyüşe başlayan AK Partimiz, kısa zamanda dünya tarihine not düşen hizmetlere imza attı. Türkiye'de Sessiz devrim gerçekleştiren partimiz; Güç merkezleri ve vesayet odaklarıyla çarpışa çarpışa bugüne geldi" diye konuştu. Hüseyin Yayman, "Kurulduğu günlerde derin güçler tarafından kapatılacak denilen, seçimi kazansa dahi iktidara gelemez denilen AK Parti bugün ilk günkü heyecanla tarih yazmaya devam ediyor. Kuruluşundan itibaren kara propagandalara maruz kalan AK Parti önüne çıkan engelleri tek tek aşarak buraya geldi" şeklinde konuştu. "Demokrasilerde en büyük hakem Millettir" diye konuşan yayman, "AK Partimizin tek rakibi vardır. O da kendisidir. Biz CHP'ye, başka partilere veya güç odaklarına bakarak hiza almayız. Biz milletimize bakarak hiza alırız. Tarih göstermiştir ki partileri millet kurar. Millet büyütür ve yaşatır" diye konuştu. AK Partimizin 2023 yol haritasından da bahseden Hüseyin Yayman, "Yol haritamızda daha fazla reform, daha fazla kalkınma, daha fazla refah, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla umut, daha fazla hukuk, daha fazla değişim, daha fazla insan var. Büyük dönüşümleri, büyük liderler yapar. seçimleri lider kazanır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizde tarih yazmaya devam ediyoruz" dedi.