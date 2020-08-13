Ameliyata hazırlanırken Kovid-19 olduğunu öğrendi

Mersin'de 39 yaşındaki bir kadın, hastanede katarakt ameliyatı olmaya hazırlanırken Kovid-19 olduğunu öğrendi. Ne ateş ne de öksürük gibi hiçbir semptom ve belirti göstermemesine rağmen ameliyat öncesi yapılan testlerinde Kovid-19 olduğu ortaya çıkan kadın, evinde karantinaya alındı. Merkez Toroslar ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Semiha Ergin Kadıoğlu, 4 Ağustos tarihinde önceden planlanmış katarakt ameliyatı için eşi Murat Kadıoğlu ile birlikte Ankara Hastanesi'ne gitti. Burada ameliyat öncesi ön izlemleri yapılan Kadıoğlu'nun anestezi tetkikleri sırasında koronavirüse yakalandığı ortayı çıktı. Kovid-19 testleri pozitif çıkan genç kadının katarakt ameliyatı iptal edilerek 5 gün boyunca kullanabileceği bir ilaç verilip, karantina sürecini geçirmesi için evine gönderildi. Evinde ilaç tedavisi tamamlanan ve hiçbir sağlık sorunu yaşamayan Kadıoğlu, iki gün sonra yeniden Kovid-19 testine tabi tutulacak. Yaşadığı süreci anlatan Semiha Kadıoğlu, bir yıl önce kornea nakli ameliyatı olduğunu, sonrasında gözünde oluşan katarakt nedeniyle ikinci bir ameliyat için 4 Ağustos tarihinde eşiyle birlikte Ankara'ya gittiklerini söyledi.