Başarılı öğrenciler ödüllendirilecek

ADANA Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başarılı öğrencilerini ödüllendirecek. En başarılı 20 öğrenci 3 hafta Avrupa'da staj yapacak. Öğrencilere 4 öğretmen de refakat edecek. 2020 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin Avrupa stajı başlıklı projesi teklifi uygunluk kriterlerine göre değerlendirildi. Bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabii tutulan proje yeterli puanı sağlayınca seçim sürecine dahil edildi. Azami 55 Avro azami hibe desteği ile kabul edildi.