Gezen sinema TIR’ı çocuklarla buluşuyor

ADANA'DA Yüreğir Belediyesi'nin yoğun ilgi gören 'Arabada Sinema Günleri etkinliğinin yanı sıra şimdi de 'Gezen Sinema Günleri' ile Yüreğirli çocuklar sinema keyfi yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'nin ortak projesi olan "Gezen Sinema TIR'ı" her gün iki mahallede Yüreğirli çocuklarla buluşuyor. Misis ve Kiremithane mahalleleri ile başlayan etkinlikte hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle dikkat ediliyor. Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filmini izlemek üzere dezenfektan ve maske kullandırılarak TIR'a alınan çocuklar belediyenin kek ve gazoz ikramları ile doyasıya sinema keyfi yaşıyor. Gezen Sinema TIR'ı bugün saat 13.00'de Akarcalı, saat 19.00'da Havutlu ve yarın saat 13.00'de Afetevleri, saat 19.00'da ise Yenidoğan mahallelerinde olacak.