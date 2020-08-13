Kadın kasap erkeklere taş çıkarıyor

KAHRAMANMARAŞ'TA bir marketin kasap reyonunda çalışan kadın kasap ustası, erkek kasaplara adeta taş çıkarıyor. 3 çocuk annesi Ayşe Hançer, daha önce aşçı yardımcılığı görevini bırakıp bir marketin kasap reyonunda çalışmaya başladı. Kasap işi ile adeta erkeklere taş çıkaran Hançer, bıçakları bileleyip etleri tek tek kesiyor. Markette 9 aydır kadın kasap olarak müşterilerine hizmet verdiğini ifade eden Ayşe Hançer, "3 çocuk annesiyim, kasap reyonunda 9 aydır çalışıyorum, işimi severek ve isteyerek yapıyorum. Herkes kolayı başarabilir ancak ben zoru başarmak istedim ve marketin kasap reyonunda işe başladım. Zaman zaman zorlanıyorum ama severek yaptığım için başarıyorum" dedi.