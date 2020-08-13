Kurallara en başta başkan uymalıydı

Süper Lig takımlarından Hatayspor'da U-19 takımının teknik sorumlusu Mehmet Coşar'da (59) koronavirüs çıkması camiada şok etkisi yarattı. Coşar'ın bordo-beyazlıların şampiyonluk kutlamalarının hemen ardından 20 Temmuz'da halsizlik ve boğaz ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğu ve testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şehir merkezinde onbirlerce kişinin katıldığı şampiyonluk kutlamalarında başrolde olan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş'ın otobüs üzerinde ve alanda ne maske taktığı ne sosyal mesafe kuralına uyduğu ne de bir hekim gözüyle çevresindekilere uyarılarda bulanmaması tepki çekti. 80'li yıllarda bordo-beyazlı takımın kalesini koruyan, kaptanlığını yapan, bir dönemde yardımcı antrenörlük görevini yaptıktan sonra 2018-2019 sezonunda U-19 takımının teknik sorumluluğuna getirilen Coşar, kutlamalarda yar aldığı otobüse Hatayspor antrenörü Mehmet Coşar'ın şampiyonluk kutlamalarının ardından koronavirüse yakalanması Hatay'da panik yarattı. Hataylılar, "Kurallara en başta Lütfü Savaş uymalıydı" dedi bindiği taraftarların arasında dolaşmasının ardından testinin pozitif çıkmasıyla patlak veren olayda kentte endişe yarattı. Tedavisine başlanan Mehmet Coşar, 8 gün solunum cihazına bağlı olarak kaldı. Bu dönemde iki kez kalbi duran başarılı spor adamı yapılan müdahalelerle yeniden hayata dönmeyi başardı. Tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde 9 gün önce solunum cihazından kurtulan ve yoğun bakıma alınan Coşar'ın, yapılan son testleri negatif çıktı. 22 günlük mücadelenin ardından koronavirüsü yenmeyi başaran Coşar, "Allah düşmanıma böyle bir hastalığı vermesin" dedi. Hataylılar, yaşananlara tepki göstererek "En başa maske takması ve kurallara uyması yöneticileri ve bizi yönlendirmesi gerek kişi bu konuda uzman doktor olan Başkan Lütfü Savaş'tı. Kendisi bile maske takmıyor" dedi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş'ın korona salgınını kol gezdiği kutlamaların hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimini Hatay'da ağırlaması sırasında tek maske takmayan kişi olarak objektiflere yansıması dikkatlerden kaçmadı. Savaş, sosyal mesafe kuralına da uymamasıyla dikkat çekiyor.