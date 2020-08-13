Liseli Ezgi, dünya ile pandemi sürecini görüştü

MERSIN'DE lise öğrencisi Ezgi Çiçek (17), koronavirüs salgını hakkında konuşmak için Amerika, Hong Kong, Avusturya, Rusya, İtalya, İngiltere ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden kişilere sosyal medyadan ulaştı. Çiçek, dünya ile koronavirüs salgınını konuştu. İnsanların, ülkelerindeki sağlık alt yapısının yetersiz kaldığı yönünde görüş belirttiğini kaydeden Çiçek, Türkiye'nin diğer ülkelere oranla süreci çok daha iyi yönettiğini kaydetti. Çalışması hakkında bilgi veren Çiçek, "Bu salgından ülkemiz de etkilendi. Biz salgınla mücadele ederken diğer ülkelerde yaşayan insanları da merak ettim. Bu süreçle nasıl başa çıktıklarını, en az hasarla atlatmak için neler yaptıklarını ve yaşam tarzlarında ne gibi değişiklik olduğunu merak ettiğim için sosyal medya aracılığıyla onlarla iletişime geçtim. Bilgiler aldım, değerlendirme yaptık. Ülkemizin salgın döneminde çok iyi yönetildiği ortaya çıktı" dedi.