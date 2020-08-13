Melih ABİ: Yaşar Kemal yürüyüş parkurundaki sorunları çözün

Adana'nın gözde mekanı Yaşar Kemal yürüyüş parkurundaki ağaçlar bakımsız, ışıklandırma berbat!Burada spor yapanların en çok şikayetçi olduğu konu bakımsız olması.Belediye ağaçları budamıyor!Yeşili öldürüyor!Parkurda yeterli ışıklandırma yok!Gece saatlerinde spor yapan vatandaşlar zifiri karanlıkta yürüyor!İti var kopuğu var!İnsanlar korkuyor.Ağaçlar arasındaki otlar da temizlenmiyor!Parkur kenarlarında alkol alanların olması da tedirginlik yaratıyor.Araçların park edildiği ATOSEVSosyal tesislerinin bulunduğu bölgenin gece karanlık hale olması adeta suçlara davetiye çıkarıyor.Polis devriyesi fazla olursa vatandaşa güven suçluya korku verilir!Böylesine güzel bir yer bu kadar mı bakımsız olur?Buraya bir el atalım, ağaçlar budansın, otlar temizlensin.Işıklandırma da yapılırsa 24 saat burası canlı kalsın!KÜPşelalesi insanların biraz serinlemek için gittiği yer.Doğal görüntüsü nedeniyle epey ziyaretçisi var!Piknik yapanların da mekanı.Ama kullandığın yeri temiz bırak be kardeşim.Görevliler çöpü gelir alır diye düşünüyorsun.Ama onlarda gelmezse kötü bir görüntü oluşuyor.Her şeyi birilerinden beklemeyin.Çöpünüzü poşete koyun, oralarda çöp varili vardır.Atın içine gitsin.Görüntü kirliliği yapmayın.Maalesef böylesine güzelim yerlerden kirlilik konusunda ciddi şikayetler alıyoruz.İnsanlar neden böyle kirlilik yaratır anlamak mümkün değil!