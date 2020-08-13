Okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kuruldu

MERSIN'IN merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, geçen yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklar için farklı mahallelerde okul bahçelerine, son teknolojiye sahip portatif yüzme havuzları kuruyor. İlk etapta iki mahalleye kurulan yüzme havuzları, önümüzdeki günlerde bir mahallede daha çocuklarla buluşacak. "Akdeniz'de yüzme bilmeyen kalmasın" çağrısıyla faaliyete geçirilen yüzme havuzlarına yüzlerce ebeveyn başvuru yaparak çocuklarını kaydettirdi. Hazırlıklar kapsamında, ilk etapta Yeni Mahallede Zeki Sabah İlkokulu ile Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulunun bahçesine portatif havuzlar kurulurken, önümüzdeki günlerde belirlenen bir mahalleye daha havuz kurulması planlanıyor. Akdeniz Belediyesinin okul bahçelerine kurduğu portatif yüzme havuzlarında yüzme öğrenen çocuklar, gönüllerince eğlenip uzun tatilin tadını çıkarıyor. Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Anneler ve kızları kamp gönderdik, çocuklar ise yüzme havuzunda yüzme öğrenecek" dedi.