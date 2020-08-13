Türkiye’nin en değerli 77 markası arasında

DENİM kumaşta dünya konfeksiyon markalarının tercih ettiği Bossa, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı. Bossa Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum, bünyelerinde yer alan Ar-Ge Merkezi'nin bakteri tutmayan denim üzerinde çalışmalarını tamamladığını, kısa bir süre sonra seri üretimle müşterilerine antiviral kumaş tedarik edeceklerini söyledi. Uçurum, bu kumaşın öncelikle maske ve koruyucu önlük üretiminde kullanılacağını kaydetti. 2017'de satın aldıkları Bossa'da bugüne kadar yaptıkları yatırımlarla yüzde 40 kapasite artışı sağladıklarını belirten Uçurum, "Denim kumaşta modayı belirleyen bir marka haline geldik. Yüzde 80'e yaklaşan ihracatımızla dünyanın en ünlü konfeksiyon markalarının kumaş ihtiyaçlarını gideriyoruz. Son dönemde Avrupa ülkelerindeki etkinliğimizi Amerika ve Uzak Doğu Ülkeleri'yle de artırdık. Denim kumaşta Türkiye'nin etkinliğini artıracak insan kaynağından kapasiteye, ar-ge'den markalaşmaya her alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bütün bunları yaparken uluslararası marka derecelendirme kuruluşu Brand Finance tarafından Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında gösterilmekten mutluluk duyduk. İş dünyası temsilcileri olarak daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için üretimde katma değeri artıracak, markalaşmayı güçlendirecek çabalarımızı aralıksız sürdürmemiz gerekiyor" dedi.