Arsuz’da mısır hasadı başladı

HATAY'IN Arsuz ilçesinde mısır hasadı protokol üyelerinin de katılımı ile başladı. Akçalı Mahallesinde gerçekleştirilen silajlık mısır hasadına Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Birim Müdürleri, Muhtarlar ve çiftçilerin katıldı. Kaymakam Musa Sarı, "Türkiye'nin yaklaşık yarıya yakın ihtiyacını karşılayan, 700 den fazla muz seraları bulunan, narenciyesiyle, sofralık zeytiniyle, kayısısıyla, ürün çeşitliliğiyle bir tarım cenneti olan ilçemizde bugün de bir silajlık mısır hasadında, çiftçilerimizle bir aradayız. İlçemizin yaklaşık arazisinin yüzde 50 ye yakını tarım arazisi. Çokta verimli arazilerden oluşuyor. Devlet olarak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.