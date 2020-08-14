Denetim seferberliği

GAZIANTEP Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri güvenilir gıda üretilmesini ve tüketilmesini sağlamak amacıyla il genelinde sıkı denetimler yapıyor. Bu yıl 32 bin 446 işyerini denetleyen ekipleri 37 fırına da kapatma cezası verdi. İl Müdürü Mehmet Karayılan, 90 gıda kontrolörünün görev aldığı denetimlerde hilelerin önüne geçmek ve halkın güvenilir gıda ulaşabilmesini sağlamak amacıyla bakanlıkça belirlenen programların yanı sıra üreticileri ve tüketicileri bilgilendirmeye yönelik çalışmaların da yapıldığını söyledi. Gaziantep'te satış ve toplu tüketim, üretim faaliyeti gösteren 20 bin civarında gıda işletmesi bulunduğunu açıklayan Karayılan, korona virüs salgını sürecinde gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin de salgınla mücadele kapsamında hız kazandığını belirti. Karayılan, "Genel çalışmalarımıza ek olarak, gıda işletmelerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı yönüyle de denetim ve kontroller yapılmaktadır" dedi. Bu yıl içinde toplam 32 bin 446 denetim yapıldığını bildiren Karayılan, "Denetimlerimizde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 37 pide fırını ve ekmek fırını kapatılmıştır. Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla ilimizde faaliyet gösteren marketler için yoğunluk tespit sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarına da başladık" diye konuştu.