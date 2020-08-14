Elban: Mücadele büyük titizlikle yürütülüyor

ADANA Valisi Süleyman Elban, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Bakan Soylu, valilerle videokonferans üzerinden toplantı gerçekleştirerek koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı ve illerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Toplantıda, Kovid-19 salgınında genel durum, salgınının önlenmesine yönelik tedbirler, illerde valilerin yapması gerekenler ile orman yangınları ve güvenlik konuları değerlendirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerekenlerin gözden geçirildiği toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu valilerden bu süreci en etkin şekilde yönetmelerini istedi. Adana'da koronavirüsle mücadele çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Vali Süleyman Elban, "Salgının kentte yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilgili bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.