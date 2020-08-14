Hemşirelerin fedakârlığı ders konusu oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında canla başla çalışan sağlık emekçilerinin öykülerini ders konusu yaptı. Yıllardır öğrencilerine sosyal sorumluluk projelerini de ders olarak veren üniversitede öğrenciler bu yıl "Sosyal Sorumluluk" adıyla verilen derste hemşirelerin fedakârlık öykülerini araştıracak. HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu'nun yönetiminde hazırlanan proje ile ders konusu olan fedakârlık için Türkiye'nin farklı illerindeki hemşirelerle röportajlar yapılacak ve İletişim Fakültesi öğrencilerince bir de belgesel hazırlanacak. Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, önceki yıllarda farklı konularda sosyal sorumluluk dersleri olduğunu belirtti.Prof. Dr. Hacıfazlıoğlu, "Salgın sürecinde tüm sağlık çalışanları hemşireler de büyük fedakârlık gösterdi. Biz de üniversite olarak bu durum öğrencilerimize ders konusu yaptık. Projemiz ile Türkiye'nin dört bir yanında olan hemşire anne-babaların pandemi sürecindeki yılmazlık öyküler ile travmayı başarı öyküsüne nasıl dönüştürdüklerini 'travmadan yılmazlığa' adıyla işleyeceğiz. Çünkü bu süreç travmatik bir süreçtir" dedi. Projeyi uygularken aynı zamanda başarılı hemşirelerin başarı öykülerini paylaşarak dünyaya duyurmayı da amaçladıklarını belirten Hacıfazlıoğlu, "Bu nedenle İletişim Fakültesi'nden başta Gaziantep olmak üzere komşu iller ve Türkiye'nin diğer illerindeki hemşerilerin başarı öykülerini de belgesel olarak çalışılmasını istedik. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştireceğiz" diye konuştu.Projenin Eğitim, Sağlık Bilimleri ve İletişim Fakültelerince ortaklaşa yürütüleceğini açıklayan Hacıfazlıoğlu, "Hazırlanan belgesel aynı zamanda hemşirelerin akademik çalışmalara da konu olmasını hatta uluslararası alanda tanınmasını da sağlayacak. Böylece bu insanlar diğer meslektaşları için de örnek ve ilham kaynağı olabilecek. Öğrencilerimiz de hem sosyal bir konuda bilgi sahibi olacak hem de mesleki olarak önemli bir çalışmayı gerçekleştirmiş olacak" dedi.