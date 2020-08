İkinci 500’de 12 adana firması

İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Adana'dan 12 sanayi firması listeye girme başarısı gösterdi. Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 Araştırması'na göre, Adana sanayi firmalarından Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 36., Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 37., Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 88., Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 135., adı açıklanmayan firma 136., Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 141., Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 148., Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 169., Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 246., Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 354., Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 389., Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 391. sırada yer aldı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu istatistiklerinin açıklanmasıyla, 2019 Araştırması'na göre ilk 1000'deki firma sayımız değişmediğini söyledi. Geçen yıl ikinci 500'de yer alan iki firmamızın ilk 500'e yükselmesiyle ikinci 500'deki firma sayısı 14'den 12'e gerilemiş olsa da, bunun sevindirici bir haber olduğunu belirten Kıvanç, "İkinci 500 listesinde yer alan firmalardan 5'i üst sıralara yükseldi, 5 firmanın geriledi, 2 firma ise listeye yeni dahil oldu. Bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluş 2019 listesi açıklandı. İlk 500 listesinde geçen yıl 11 firma ile temsil edilen Adana'dan bu yıl 13 sanayi firması girdi. Yeni açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda ise geçen yıl 14 olan firma sayımız 12'ye düştü" dedi. Kıvanç, "Bu tabloya baktığımızda ilk 1000'de olan firma sayımız geçen yıla göre değişmedi. Aksine Adana mevcut potansiyelini korudu ve üstüne koyarak ilk 500 daha fazla firma ile yer aldı." dedi. İlk 1000 büyük sanayi kuruluşu içinde Adana merkezli firma sayısının 25 olduğunu söyleyen, ancak bu sayıyı Adana için yeterli görmediklerini belirten Kıvanç, "Firmaların temkinli hareket etmek zorunda olduğu 2019 yılında Adana, sanayisinin güçlü biçimde daha ileri seviyelere taşınması, hak ettiği yere kavuşabilmesi için daha çok gayret gösteriyor olması ümit verici. Üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarına devam ederek ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısı gösteren firmalarımızı kutluyorum, önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artmasını temenni ediyorum " diye konuştu.İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 Araştırması"nda Gaziantep'ten 35 firma listede yer aldı. İSO 500 listesinde ise Gaziantep'ten 26 firma yer bulmuştu. Kentin Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında firma sayısı ise toplamda 61 oldu. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 Araştırması'nda 2018 yılında 33 olan firma sayısının 35'e çıkmasının sevindirici olduğunu söyledi. Gaziantep'in her türlü koşulda bahane üretmeden çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam ettiğine vurgu yapan Adnan Ünverdi, "Bize bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. Gaziantep'ten ikinci 500 listesinde yer alan sanayi kuruluşlarının toplam üretimden satışının 10 milyar 317 milyon TL olduğunu belirten Ünverdi, "İSO İlk 500'de Gaziantep'ten 26 firmamız yer almıştı. Yeni açıklanan İSO İkinci 500'deki 35 firma ile birlikte ilk 1000'de Gaziantep'ten toplam 61 firmamız yer aldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz yeni ve katma değeri yüksek üretimlerle firma sayılarımızı daha da artıracağız" diye konuştu.