Kaptı ama kaçamadı

Adana'da yaklaşık 5 ay önce 'hırsızlık' suçundan girdiği cezaevinden çıkan 45 yaşındaki Abdulcelil Akar, yolda 51 yaşındaki Yusuf Ünlügençoğlu'nun bankaya yatırmak istediği 73 bin 800 lirayı alıp kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen kapkaççı cezaevine konuldu. Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Ünlügençoğlu, yatırım için biriktirdiği 73 bin 800 lirasını poşete koyup bankaya yatırmak için evden çıktı. Ünlügençoğlu, Sefa Özler Caddesi üzerindeki banka şubesine doğru giderken Abdulcelil Akar da poşet içindeki paraları fark edince takibe başladı. Ünlügençoğlu, ATM önünde durup işlem yaptığı esnada Akar da harekete geçti. Poşeti almak isteyen Akar'a, Ünlügençoğlu karşılık verdi. Yaşanan arbedede poşet yırtıldı. Yere düşen para destelerinden birini alan Akar, koşmaya başladı, ancak çevredeki vatandaşlar peşine düştü. O esnada bölgede uygulama yapan trafik polisleri de duruma müdahale ederek zanlıyı yakaladı. Kapkaççı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Abdulcelil Akar'ın, yaklaşık 5 ay önce 'hırsızlık' suçundan girdiği Karaman'daki cezaevinden çıktığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Akar'ın, suç dosyası da kabarık çıktı. Zanlının, yine hırsızlık başta olmak üzere 30 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.