Mehmet Coşar taburcu olacağı günü bekliyor

HATAYSPOR U-19 takımının teknik sorumlusu Mehmet Coşar koronavirüsü yendi. Salgın ile 22 gün mücadele eden Coşar, son yapılan testinin negatif çıkmasının ardından önümüzdeki günlerde taburcu olacak. Coşar, "Bu illeti Allah düşmanımın başına vermesin." dedi. Coşar, "Kimse bana bir şey olmaz demisin. Bu çocuk oyuncağı değil. Maskesini taksın, mesafesini korusun. El hijyenine de dikkat etsin. Gerekmedikçe de evinden çıkmasın" dedi. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının çok zor şartlarda çalıştıklarını belirten Coşar, "Herkesin sıcak diye maske takmadığı zamanlarda, sağlık çalışanlarımız, devamlı maske takmak zorunda. Üstüne birde tulum giyiyorlar. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesi başhekimine ve tüm personeline teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimde resmen benimle birlikte mücadele ettiler ve birlikte koronavirüsü yendik. Allah hepsinden razı olsun" dedi.