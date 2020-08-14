Melih ABİ: Bu kanalı ıslah edin

Deniz kenarları mikrop saçıyor.Belediyelere büyük iş düşüyor.Bu kanal da öyle.Yanından geçerken koku burnunuzun direğini kırıyor!Burası Mersin Erdemli İlçesine bağlı Arpaçbahşiş ile Aşağı Tömük mahallelerinin arasından geçen 212 sokakta bulunan ve sahile yakın su kanalı.Site sakinleri "Bu kanal yıllardır çok pis kokuyor.Kanal mikrop saçıyor.Bu su kanalının bir an önce ıslah edilmesi gerek.Hizmet istiyoruz" diyor.Vatandaş haklı.Vergisini veriyorsa hizmet ister.Daha önce buraya ekipler gidip incelemeler yapmış.Ama ıslah çalışmaları bir an önce yapılmalı.İnsanlar bu kötü kokudan kurtulmalı.BURASI Mavi Bulvar.Türkmenbaşı tarafına gidiş tarafı.Bir ayı geçti, korkuluk kırıldı.Bir hafta hiçbir önlem alınmadı.Sonrasında böyle bir şerit çekildi.Uzun zamandan beri de böyle.Daha önce yazdım.Demek ki sesimizi duymayanlar var.Ya da duymak istemeyenler!Bu boşluktan kanala biri düşerse veya bir araç uçarsa o zaman nasıl hesap verirler bilmem.Ben dünyayı başlarına yıkarım haberleri olsun Göz göre göre faciaya davetiye çıkarıyorlar.