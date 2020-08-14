Polisten Kızılay’a kan desteği

YENİ tip koronavirüs nedeniyle Kızılay'ın kan stokları azalınca Adana Emniyet Müdürlüğü personeli kan verdi. Emniyet Müdürü Doğan İnci, virüs nedeniyle kan stoklarının azalmasından dolayı emniyet teşkilatı olarak Kızılay'a kan verme kararı aldı. Bunun üzerine Kızılay Adana Başkanlığı ile protokol imzalandı. Dün de bu protokol gereği Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında polisler kan verdi. Vatan için gözünü kırpmadan canını veren polisler, bu kez de hayat kurtarmak için kan verdi. İnci, emniyet teşkilatının gece-gündüz demeden çalışan polislerinin pandemi sürecinde kan vererek Kızılay'ın yanında olduğunu söyledi. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, "Evlerinde ve hastanelerde şifa bekleyen dostlar adına, onlara iyiliği bulaştırma, yüreklerde kandil yakma adına inşallah buradan bugün güzel bir sonuç ile ayrılmış olacağız" diye konuştu.