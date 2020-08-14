Şahinbey’den 50 milyonluk destek

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara 50 milyon liralık yardım yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, virüsün Türkiye'de görüldüğü günden bu yana dargelirli aileler ve küçük esnafa 30 milyon lirası nakdi olmak üzere toplam 50 milyon liralık yardım yaptıklarıni açıkladı. Kılınçoğlu Semt Pazarını ziyaret ederek maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması yönünde daha fazla hassasiyet gösterilmesini isteyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona ile mücadelenin ancak hep birlikte verilecek mücadeleyle sonuca varabileceğini sòyledi. Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak korona virüsünün başlangıcından itibaren temizlik ve hijyen konularına çok büyük önem verdiklerini belirtti.