Stadyumda sona doğru

Koltuk montajının da büyük bir bölümünün bittiğistadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliğiyapması bekleniyor.Sarıçam ilçesinde(TOKİ) tarafından yapımına 2014'te başlanan UEFAstandartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumdasona gelindi.Stadyumda sosyaldonatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven,104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.