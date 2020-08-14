Stadyumda sona doğru

Adana'da yapımına 2014 yılında başlanan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyumda hibrit çim serimi tamamlandı.
Koltuk montajının da büyük bir bölümünün bittiği
stadyumun yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği
yapması bekleniyor. Futbolcuların giriş ve çıkış yapacağı tünelin üzerinin Adanaspor ve Adana Demirspor'un renklerine boyandığı da görüldü.
UEFA STANDARTLARINDA
Sarıçam ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) tarafından yapımına 2014'te başlanan UEFA
standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumda
sona gelindi. 102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı.
Stadyumda sosyal
donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven,
104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.