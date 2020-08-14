Süper lig için ilk resmi başvuru yapıldı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını için bolu7da sahaya çıktı. Kulüp Başkanı Murat Sancak Süper Lig'in 22 takım olması ve mavi-lacivertli kulübün yükseltilmesi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptıklarını belirtti. Başkan Sancak,dedi. Başkan Sancak başvurunun cevabını beklediklerini ifade ederek,şeklinde konuştu.