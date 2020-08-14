Süper lig için ilk resmi başvuru yapıldı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını için bolu7da sahaya çıktı. Kulüp Başkanı Murat Sancak Süper Lig'in 22 takım olması ve mavi-lacivertli kulübün yükseltilmesi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptıklarını belirtti. Başkan Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, dedikodulara itibar etmeyin. Süper Lig ile ilgili başvurular Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılır, Kulüpler Birliğine değil. Karar merci TFF'dir"
dedi. Başkan Sancak başvurunun cevabını beklediklerini ifade ederek, "Bizim başvurumuz var, Takımımız Bolu'da kampa girmiştir. Federasyon'dan net karar geldikten sonra, genel bir bilgilendirme ve yaşanan süreci neden, niçin, nasıl olduğunu açıklığıyla anlatacağım. O yüzden benden duymadığınız, resmi açıklamalar dışında sosyal medyada yapılan hiç bir habere inanmayın ve itibar etmeyiniz"
şeklinde konuştu.