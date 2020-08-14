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Tedbirlere uymayan 2 bin 547 kişiye ceza

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Tedbirlere uymayan 2 bin 547 kişiye ceza
GAZİANTEP'TE yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 547 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 547 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetim gerçekleştirilen 610 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
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Tedbirlere uymayan 2 bin 547 kişiye ceza
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