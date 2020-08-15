3 ilçede 39 bin 638 kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, 41 günde 39 bin 638 kök Hint keneviri ele geçirdi. Şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor. Valiliğin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada İl Jandarma Alay Komutanlığının, Antakya, Dörtyol ve Samandağ ilçelerinde son 41 günde toplam 39 bin 638 kök hint keneviri ele geçirdiğini duyurdu. Üç ilçede yapılan istihbari çalışmaların ardından yasa dışı kenevir ekimini önleme çalışmalarını hızlandıran Jandarma, 1 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında 3 ilçede yaptıkları çalışmaların ardından 12 ayrı olayda 39 bin 638 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ormanlık alanlarda yakalanan kenevir olayı ile ilgili soruşturma başlatan Jandarma'nın şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.