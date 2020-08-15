Adana’nın yeni İl Sağlık Müdürü Halil Nacar

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Nacar, İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. Nacar, alanında yaptığı başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmişti. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Nacar, uzmanlığını Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon bölümün de aldı. Dörtyol Devlet Hastanesi acil servis hekimliği, Dörtyol Devlet Hastanesi diyaliz merkezi sorumlu hekimliği, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi anestezi asistanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi anestezi kliniği ve ameliyathane idari sorumluluğu ve son olarak da Adana Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Dr. Nacar önümüzdeki günlerde yeni görevini Dr. Ahmet Özer'den devralacak.