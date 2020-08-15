Ağabeyi tarafından darp edilen genç kız canına kıymak ıstedı

Adana'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ceylan E. ağabeyi A.E.'nin telefonunu incelemesine izin vermedi. Sinirlenen ağabey A.E., kız kardeşini darp etmeye başladı. Daha önceden de ağabeyinden şiddet gördüğü ileri sürülen genç kız 2 inci kattan atlayarak yaşamına son vermek istedi. Ceylan E. hastanedeki tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirilirken hakkında yaralamadan işlem yapılan ağabey A.E., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TELEFONUNU KONTROL ETMEK İSTEDİ

Olay Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir kadının iki katlı evin ikinci katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Ceylan E.'yi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Konuyla ilgili araştırma yapan polis, Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ceylan E.'nin ağabeyi A.E.(30) ile telefonunu kontrol amaçlı istemesi üzerine tartıştığını belirledi. Genç kız telefonunu ağabeyine vermeyi ret etmesi üzerine ağabey kardeş arasında kavga çıktı.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

İddiaya göre; ağabey A.E., kardeşi Ceylan E.'yi darp etmeye başladı. Genç kız ağabeyinin elinden ablası sayesinde kurtuldu ve kaçarak ikinci kattaki odaya saklandı. Bir süre sonra ağabeyinden daha öncede şiddet gördüğü ileri sürülen Ceylan E., ikinci kattan atlayarak yaşamına son vermek istedi. Ceylan E., kaldırıldığı hastaneden taburcu edildikten sonra kadın sığınma evine yerleştirildi. Üniversite öğrencisi Ceylan E.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan ağabey A.E.'ye yaralamadan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı ağabey adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.