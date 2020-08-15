Erhan Özmen: İkinci 500’ün üstün performansı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2019 verilerine göre ikinci 500 arasında 35 Gaziantepli firma yer aldı. Birkaç hafta önce açıklanan ilk 500 içerisinde de 26 firmamız vardı. Böylece Türkiye'nin en büyük 1000 firması arasında ki Gaziantepli firma sayısı 61 oldu. Her yıl listedeki firma sayımız artıyor. İller bazında baktığımızda Gaziantep birçok alanda olduğu gibi burada da ilk 5 içerisinde. Listede yer alma başarısı gösteren değerli şirketlerimizi gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. İlk 500 araştırmasını değerlendirdiğim yazımda da belirttiğim gibi İSO'nun bu araştırması ülke ekonomisinin fotoğrafı için olağanüstü önemli. Çünkü; bu veriler reel sektörün gerçeklerini gözler önüne seriyor ve ne yapmamız gerektiği konusunda ışık tutuyor. Bu çerçeveden baktığımızda 2019 yılında KOBİ'lerimizin olağanüstü bir performans sergilediğini görüyoruz. Yine, en büyük problemin tıpkı ilk 500'de olduğu gibi finansman olduğu görülüyor. Korumacılığın arttığı, küresel ekonominin durağanlık yaşadığı, sıkı para politikalarının uygulandığı 2019 yılında ki ihracat performanslarını da dikkatle bekliyoruz. Yüzde 9,4 ihracat artışı gösteren ikinci 500 iç talepteki daralmayı da dış pazarlara yönlendirerek Türk şirketlerinin esneklik kabiliyetini bir kez daha göstermiş oldu. Ayrıca; İSO 2020 sonuçları pandemi gibi olağanüstü durumlarda Türk şirketlerinin performansını, kriz yönetimini, ülke ekonomi yönetiminin performansını da gözler önüne serecek olmasından dolayı çok önemsiyorum.

27'NİN TESCİLLİ ÜRÜNÜ 27 OLDU

Çok kez burada "coğrafi işaret" üzerine düşüncelerimi paylaştım. Tescilli ürün benim için bir yörenin özüne sahip çıkmak onu ölümsüzleştirmektir. Oda ve Borsalar Türkiye'de bu işe büyük emek veriyor. Türkiye'deki tescilli 500'ün üzerindeki ürünün 215'i oda ve borsalar tarafından tescil ettirilmiş. Bu konuda yaptığı çalışmalardan dolayı Gaziantep Ticaret Borsası'nı tebrik ediyorum. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan sonra en fazla coğrafi işaret tescili alan kurum. Gaziantep Ticaret Borsası geçtiğimiz günlerde de 27 plakamıza 27'inci tescilli ürünü kazandırdı. Antep Pekmezi de artık coğrafi işaretli. Borsamızın 13'üncü, şehrimizin de 27'inci tescilli ürünü oldu Antep Pekmezi. Emekleri için kıymetli GTB Başkanımız Sevgili Mehmet Akıncı'yı ve tüm ekibini gönülden kutluyorum.