İskenderun’u hak ettiği noktaya taşıyacağız

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yoğun çalışma temposuna rağmen ziyaretine gelen konuklarını da ihmal etmeyerek makamında ağırlamaya devam ediyor. Dr. Yılmaz Şahutoğlu ve beraberindeki heyet, 22. Dönem Hatay Milletvekili Mehmet Soydan, kentimizin yetiştirmiş olduğu besteci, oyuncu ve sanatçı Yunus Bülbül bey ve eşi Serap Bülbül, İskenderun Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Halil İbrahim Ayaz ve yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni atanan İskenderun Gümrük Müdürü Melahat Özdemir, İskenderun 2 No'lu Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Kazmacı ve Yönetim kurulu üyeleriziyaret etti.