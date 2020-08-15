Kurutmalıklar binaları renklendiriyor

kadınların imece usulü temizledikleri sebzeler, güneşte kurumaları için asıldıkları binalarda adeta renk cümbüşü oluşturuyor. Gastronomi kenti Gaziantep'te ev kadınlarının kış hazırlıkları hummalı şekilde devam ediyor. Bir araya gelen ev kadınları maske takarak biber, patlıcan ve kabak gibi sebzelerin içini oyuyor.İğne yardımıyla iplere dizilen kurutmalıklar, evlerin balkonlarına, çamaşır iplerine, pencere kenarlarına, sitelerin dış duvarına, kameriyelere asılıyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu ağustosta, kent genelinde hemen hemen her evin balkonunda bulunan kurutmalıklar, ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor. Kentte adeta renk cümbüşü oluşturan kurutmalıklar, hem damaklara hem de göze hitap ediyor. Kadınlardan Nuriye Çay, bölgede kurutmalıkların, hava sıcaklığının en yüksek olduğu ağustosta yapıldığını söyledi