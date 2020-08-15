Mersin’e 4 yeni savaşçı

MERSIN Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
, yeni sezon için transferlerine
başladı. 2020-2021 Türkiye Kadınlar Bölgesel Ligi
'nde mücadele
edecek olan Kadınlar Basketbol Takımı
, 4 yeni transferle kadrosunu
güçlendirdi. Takım, Yaren Gündüz, Ayça Kiroğlanoğlu, Cansu Yetiş ve Avinar Kaya
'yı takım kadrosuna
dahil etti.
Kulüp Başkanı Özgür Timur
, genç sporculara
başarılar dileyerek,
sakatlıkların
yaşanmadığı başarılı
bir sezon temennisinde
bulundu. Timur,
"Teknik ekibimizin isteği doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Transfer çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Mersin'i sporda hak ettiği yere taşımak için mücadele edeceğiz"
dedi.