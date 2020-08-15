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Mersin’e 4 yeni savaşçı

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Mersin’e 4 yeni savaşçı
MERSIN Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon için transferlerine başladı. 2020-2021 Türkiye Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan Kadınlar Basketbol Takımı, 4 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Takım, Yaren Gündüz, Ayça Kiroğlanoğlu, Cansu Yetiş ve Avinar Kaya'yı takım kadrosuna dahil etti. Kulüp Başkanı Özgür Timur, genç sporculara başarılar dileyerek, sakatlıkların yaşanmadığı başarılı bir sezon temennisinde bulundu. Timur, "Teknik ekibimizin isteği doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Transfer çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Mersin'i sporda hak ettiği yere taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.
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Mersin’e 4 yeni savaşçı
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