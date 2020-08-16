Ankara ve Alparslan Türkeş üniversitelerine Adanalı Rektörler

Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar atandı. 3 dönem AK Parti Adana milletvekilliği yapan ve aynı zamanda AK Parti Sağlık Komisyonu üyesi olan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Ünüvar'ın Ankara Üniversitesi rektörü olması Adana'da sevinle karşılandı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ise ikinci kez Prof. Dr. Mehmet Tümay atandı. Adanalı olan Rektörlerden Ünüvar evli ve 3 çocuk babası, Tümay'ın ise evli ve 2 çocuk babasıdır.