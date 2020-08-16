Anneler ve kızları tatile gönderildi

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, tarafından başlatılan "Anne-Kız Projesi" kapsamında, Silifke kampına tatile gönderilen anneler ile kızlarını ile birlikte ebru çizdi, halk oyunlarına katılıp, taş boyadı. Başkanı Gültak; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle Silifke Kapızlı kampına gönderilen anneler ile kızlarına Başkan Gültak ve eşi Behiye Gültak da katıldı. Koronavirüs salgınına karşı bir takım tedbirlerin alındığı, maske ve sosyal mesafe kurallarının gözetildiği kampa giden anneler ile kızlarına, burada usta öğreticiler tarafından ebru sanatı, takı tasarım, taş boyama, örgü, halk oyunları ve farklı aktiviteler sunuldu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde Başkan Gültak da eline fırça alarak bir ebru resmi çizdi. Başkan Gültak, "Amacımız, annelerimiz ile kızlarını bir araya getirip, hem denizle buluşturmak hem de çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle onlara güzel ve keyifli bir tatil yaşatmak. Onlara, Akdeniz'in sıcağından ve dört duvar arasından kurtarıp buralara getirip, unutamayacakları eğlenceli bir zaman yaşatmak istedik. Kamp yerimizde farklı masalarımız, istasyonlarımız var. Her masada da farklı yetenekleri ön plana çıkıyor annelerimiz ile kızlarının. Akşam da konser düzenleyeceğiz" dedi. Başkan Mustafa Gültak, bu yıl içerisinde 5 kamp düzenleyeceklerini belirterek, "Önümüzdeki ay yapacağımız kampla sadece şehit annelerini ve kızlarını kampa alacağız. Eylül ve Ekim ayında da 65 yaşını doldurmuş, ömründe hiç tatile çıkmamış 200'e yakın eşleri buralara getireceğiz. Belki hayatlarında ilk kez tatil yaşama şansı bulacaklar. Amacımız bu konuda da önemli bir farkındalık yaratmak" diye konuştu.